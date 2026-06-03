Девушка поверила курьеру доставки и лишилась 490 тысяч

Очередная жительница Саратова поверила телефонным аферистам и лишилась почти полумиллиона рублей. 23-летняя девушка из Кировского района сначала назвала код из смс «курьеру доставки еды». Потом «специалист Госуслуг» сообщил, что её данными завладели мошенники. Дальше — перевод на «сотрудника силового ведомства», который пригрозил уголовным преследованием.

Своих сбережений у девушки не было, тогда «силовик» предложил оформить кредит — якобы на покупку кровати и матраса. Жертва взяла займ и через банкомат перевела на неизвестный счёт 490 тысяч рублей. Ещё 265 тысяч она пыталась перевести, но банк заблокировал операцию. После разговора с родителями и сотрудниками банка девушка поняла, что её обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Полиция напоминает: никакие «сотрудники» не предлагают «декларировать» деньги. Не верьте звонкам с незнакомых номеров.