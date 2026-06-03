В Александровом Гае мужчина спас тонувшую 17-летнюю девушку

В Александровом Гае 17-летняя девушка чуть не утонула в реке Большой Узень. ЧП случилось сегодня утром в центре населённого пункта. Очевидцы сообщили, что девушка спрыгнула с моста к селу Новоалександровка. В это время 40-летний Павел Скородумов ехал с работы на такси. Узнав о случившемся, он через несколько минут был на месте и без раздумий прыгнул в воду вслед за ней.

Павел схватил тонущую за капюшон, приподнял ей голову и поплыл с ней на одной руке к берегу. Девушка была в сознании, но почти без сил. «Не сразу даже почувствовал, что вода холодная. Страшно стало только, когда назад поплыл. Тяжело было тащить. Но хорошо, что мчсники кинули верёвку. Это очень помогло», — рассказал Павел. Пожарно-спасательная часть №31 села Александров Гай получила сообщение от очевидцев. Дежурный караул прибыл на место через несколько минут.

Дно у берега оказалось илистым, вокруг были камыши. Спасатели установили штурмовую лестницу и с помощью верёвки вытащили обоих на берег. Девушку госпитализировали. По словам медиков, её жизни уже ничего не угрожает. «Успели, спасли — жива», — резюмируют в МЧС.