Ученики «Фосагро-школы» из Балаково получили первую профессию

В Поволжском колледже продолжается реализация проекта «Первая профессия» для школьников. Проект стал возможен благодаря поддержке благотворительного фонда АО «Апатит». Обучающиеся «Фосагро-школы» №25 города Балаково успешно освоили рабочую профессию «Аппаратчик осаждения».

Обучение проходило в интенсивном формате: теоретические лекции и практические занятия. Школьники погрузились в специфику химического производства и подготовились к будущей карьере в высокотехнологичной отрасли. Итогом стал квалификационный экзамен, который они сдали накануне Дня химика.

Родители отметили, что это не просто возможность посмотреть на работу специалиста, а реальный шанс получить документ, подтверждающий компетенцию, и в дальнейшем стать квалифицированным специалистом. В следующем учебном году колледж планирует запустить новые направления проекта «Первая профессия». Министерство образования области поддерживает такие инициативы.