Ансамбль «Парафраз» участвует в проекте «Театральный поезд»

Ансамбль народных инструментов «Парафраз» из Саратовской области стал участником всероссийского проекта «Театральный поезд», посвящённого 150-летию Союза театральных деятелей России. В мае 2026 года составы отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. В каждом городе остановки проходят фестивали с лучшими спектаклями, мастер-классами и творческими встречами.

Саратовский ансамбль представит музыкальный спектакль «Кот в сапогах по-русски» на театральных площадках Самары и Уфы. Проект объединил 160 театров, более 5000 артистов и 280 постановок из 40 регионов России. Финальной точкой станет Москва — оба поезда прибудут в столицу одновременно 30 июня.

Масштабный проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.