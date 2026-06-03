Почти 800 обращений поступило в минтруд Саратовской области с начала года

С начала года в региональный минтруд поступило 799 сообщений от жителей через системы «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе». Из них 104 — в мае. На все вопросы даны оперативные ответы. Большинство касались доступности соцуслуг, выплат, компенсаций, льгот, работы кадровых центров и льготной транспортной карты.

В преддверии каникул родители интересуются, сохранится ли льготный проезд для школьников на время летних каникул. В минтруде пояснили: если льготный статус ребенка действителен и он еще не закончил обучение, карта будет действовать без ограничений при условии своевременной покупки поездок. Водитель или кондуктор вправе попросить документ, подтверждающий право на льготу.

Вопросы о мерах соцподдержки можно задать через виджет на сайте министерства и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».