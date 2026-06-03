На бульваре Астраханской в Саратове укладывают трамвайные пути

В Саратове на бульваре по улице Астраханской одновременно с укладкой путей трамвая №3 ведутся работы по благоустройству. Представителей подрядчика посетил Игорь Молчанов. На данный момент практически завершено устройство тропиночной сети и основания велодорожки, произведена разработка грунта. Уже установлены георешетки, идёт отсыпка гранитным щебнем. После завершения этого этапа подрядчик перейдёт к асфальтированию.

Также с объекта демонтировали старые опоры освещения. Новое оборудование уже закуплено и будет поставлено в ближайшее время. Все изменения направлены на создание современного, удобного и безопасного пространства для горожан.

Для синхронизации работ по благоустройству и укладки трамвайных путей дано поручение проводить совместные рабочие совещания в ежедневном формате. Это поможет оперативно решать общие вопросы и не допускать задержек. Комплексное обновление улицы Астраханской должно преобразить эту часть города.