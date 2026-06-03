В центре Саратова обустроят еще 227 платных парковочных мест

Глава Саратова Игорь Молчанов провел рабочее совещание по развитию парковочного пространства в центре города. Главная задача — разгрузить исторический центр, убрать хаотичную стоянку на тротуарах и вторым рядом, сделать движение в центральной части более удобным и безопасным. Сегодня в Саратове действует система платных парковок из 17 участков (более 300 машиномест). В этом году выделено дополнительное финансирование на обустройство еще 227 машиномест на улицах Вольской, Чапаева, Радищева, Кутякова, Большой Казачьей и Челюскинцев.

Работа ведется точечно на участках, где брошенные и неправильно припаркованные автомобили затрудняют проезд, создают помехи для общественного транспорта и снижают безопасность. Выдано около 1000 разрешений на бесплатную парковку для льготников: ветеранов боевых действий, многодетных семей и владельцев электромобилей.

Полученные от платных парковок средства направляются на ремонт дорог, обновление разметки и обустройство безопасных пешеходных переходов. Эту работу будем планомерно продолжать.