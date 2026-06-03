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НовостиОбщество3 июня 2026 16:07

В Энгельсском районе автомобиль насмерть сбил 74-летнего велосипедиста

ДТП произошло утром 3 июня в селе Красноармейское
Источник:kp.ru

В Энгельсском районе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб велосипедист.

По предварительным данным, 3 июня около 10:15 вблизи дома №41 по улице Ленина в селе Красноармейское водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Renault Duster, совершил наезд на велосипедиста — мужчину 1951 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. На месте работают оперативные службы. Выясняется, были ли нарушения правил дорожного движения со стороны водителя или велосипедиста. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.