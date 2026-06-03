Жители области могут выиграть путешествие по России

Жители Саратовской области могут отправиться в бесплатное путешествие по России. Программа «Другое Дело» запустила спецпроект «Твоя вселенная возможностей». Конкурс продлится до сентября. Победители поедут в Екатеринбург, Сочи, Петрозаводск, Казань или на Алтай. Участвовать могут все желающие старше 18 лет.

Нужно зарегистрироваться в сервисе «Другое Дело» во «ВКонтакте», заполнить анкету и ответить на вопросы о городах и достопримечательностях. В каждом розыгрыше определят четверых победителей. Их ждёт четырёхдневная экскурсионная программа. Проигравшие не вылетают: можно участвовать в следующих сезонах.

Спецпроект приурочен к Году единства народов России и входит в нацпроект «Молодёжь и дети». Каждый новый участник получает 300 приветственных баллов. Время открывать страну — не выходя из дома, а потом и вживую.