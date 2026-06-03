В Саратове открылась выставка лучших культурных проектов области

В Саратове открылась фотовыставка, посвящённая лучшим культурным проектам Саратовской области, поддержанным Президентским фондом культурных инициатив. Экспозиция подготовлена Проектным офисом ПФКИ региона. Посетители смогут познакомиться с яркими инициативами земляков, которые получили грантовую поддержку и уже реализованы или находятся в стадии воплощения.

Выставка работает весь июнь (за исключением периода с 9 по 17 июня) в Областной научной библиотеке по адресу: улица Горького, 40. Вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих прийти, порадоваться за успехи земляков и испытать гордость за культурные достижения региона.

Каждый снимок — это история конкретного проекта, который внёс вклад в развитие культуры области. Выставка позволяет увидеть многообразие творческих идей и результатов их реализации. Приходите сами и приводите друзей. Экспозиция будет интересна как профессионалам, так и всем, кто неравнодушен к культурной жизни региона. Успейте посетить до конца июня.