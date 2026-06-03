Студенты из Саратова стали призёрами всероссийского конкурса урбанистов

Студенты Саратовского архитектурно-строительного колледжа стали призёрами I Всероссийского конкурса юных архитекторов, дизайнеров и урбанистов «Малые дела – большие перемены». Финал прошёл в Москве с 28 по 30 мая. Конкурс направлен на создание реальной возможности участия молодых специалистов и жителей в формировании комфортной городской среды. По инициативе областного управления градорегулирования и архитектуры студенты 3 курса группы «Архитектура» выступили достойно и получили высокие награды.

Студентка Полина Князева награждена дипломом I степени за проект «Мир в цветах и формах» в номинации «Комфортная городская среда». Её работа посвящена аншлагам на зданиях Саратова. Полина провела глубокий анализ вывесок разных исторических периодов и разработала собственный вариант с уникальной типологией (форма, цвет, шрифт). Студент Богдан Лучкин удостоен диплома III степени за проект мурала памяти о Саратовском авиационном заводе. Он изучил историю предприятия, особенно его вклад в годы Великой Отечественной войны, и изобразил на мурале легендарные самолёты Як-1 и Як-3.

Главный архитектор области Анастасия Пузанова поздравила ребят: «Проекты по праву получили высокие награды. Поздравляю с победой! Желаю участвовать в новых конкурсах и проявлять творческие способности». Она также поблагодарила педагогический состав колледжа за подготовку студентов.