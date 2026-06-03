Жители области поддержали позицию «Единой России» по участникам СВО

На завершающем заседании регионального оркомитета по проведению предварительного голосования Пратии «Единая Россия» подвели итоги выбора кандидатов на выборы жителями области.

Люди поддержали позицию Партии по направлению участников СВО в органы власти. Ранее такую задачу поставил Президент страны Владимир Путин.

По решению «Единой Росссии» нашим защитникам были предоставлены самые широкие возможности для того, чтобы попробовать себя в политике.

В Саратовской области в предварительном голосовании в качестве кандидатов зарегистрировались тридцать два участника СВО. Семь из них участвуют в региональной программе «Наши Герои».

Победителями предварительного голосования стали двадцать пять защитников Родины. Участники СВО-подбедитиели отбора кандидатов пердставлены в округах на уровне выборов в Государственную Думу, городскую Думу Саратова, органы местного самоуправления районов области и сельских поселений. С защитниками, не ставшими кандидатами на выборы, региональное отделение Партии продолжит работу в рамках формирования кадрового резерва и дальнейшего развития их компетенций.

Широкое представительство наших защитников на будущих выборах говорит о доверии их к «Единой России» как политической силе, способной реализовать их потенциал. Именно на это мнение опирались жители области, сделавшие свой выбор в пользу «Единой России» и участников Специальной Военной Операции. Они обеспечили Партии по-настоящему народную поддержку.

Напомню, что в предварительном голосовании Партии «Единая Россия», проходившем в электронном формате, приняли участие более двухсот тысяч жителей Саратовской области.