На саратовском «Алмазе» впервые прошёл молодёжный форум «Моя волна – 2026»

На НПП «Алмаз», флагманском предприятии СВЧ-электроники региона, впервые состоялся молодёжный форум «Моя волна – 2026». Инициатором выступил Совет молодых учёных и специалистов предприятия. Форум объединил молодых специалистов не только инженерно-технического сектора, но и производственных, и административных подразделений.

Основные темы — технологическое лидерство, подготовка кадров, связь с вузами и роль молодёжи в научно-техническом развитии. Ключевым этапом стал открытый диалог с руководством и экспертами. Также прошла командообразующая игра «Космодром — инженерный проект», где участники в смешанных командах распределяли роли, анализировали риски и искали нестандартные решения.

В открытом диалоге председатель Саратовского регионального отделения Союза машиностроителей России Николай Бушуев обсудил с участниками вопросы профессионального развития, поддержки инициатив и вовлечённости в жизнь предприятия. «Алмаз» входит в холдинг Росэл Госкорпорации «Ростех» и Союз машиностроителей России. Министерство промышленности и энергетики области поддерживает подобные инициативы.