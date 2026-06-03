Минздрав рассказал саратовцам, что должно быть в аптечке для путешествия

Министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков напомнил жителям о важности правильного сбора аптечки перед отпуском. Аптечка должна быть адаптирована под индивидуальные потребности, место отдыха, длительность поездки и состояние здоровья. Перед поездкой рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при хронических заболеваниях, аллергиях или поездках в экзотические страны.

Базовый набор должен включать обезболивающие и жаропонижающие, противопростудные средства, препараты для обработки ран и ожогов, фиксирующие и перевязочные материалы, лекарства от аллергии, проблемы с ЖКТ, средства от укачивания, а также солнцезащитные средства и репелленты от комаров.

Министр также призвал не забывать о простых, но важных вещах: пить больше воды, использовать крем от загара и обязательно носить головной убор. «Получить солнечный удар можно не только в южных регионах, но и на своей даче. Пусть долгожданный отпуск пройдёт спокойно, а главное — безопасно! Будьте здоровы!» — отметил Дудаков.