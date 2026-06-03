Музей-усадьба Чернышевского запускает цикл экскурсий «Летний Саратов»

Музей-усадьба Чернышевского запускает цикл пешеходных экскурсий «Летний Саратов». Первая прогулка состоится 4 июня по проспекту Столыпина. Участники пройдут от памятника Чернышевскому до Крытого рынка, знакомясь с архитектурными и культурными объектами города.

В программе: история консерватории, гостиницы «Астория», дома Блюма, особняка Никитина и доходного дома Герман. Экскурсовод расскажет об архитектурных стилях и судьбах людей, связанных с этими местами.

Начало в 18:00, продолжительность 1,5 часа. Запись по телефону: 23-06-66.