Архитектор уверена, что новые региональные нормативы способствуют развитию строительной отрасли региона

Новые региональные нормативы градостроительного проектирования необходимы для развития наших городов. Об этом заявила архитектор, основатель проектной компании ООО «Специфика-М» Марина Мельниченко.

Напомним минстроем области разработан проект изменений, который приводит в соответствие с федеральными региональные нормативы по доступности учреждений образования.

«Эти изменения необходимы для развития наших городов. Особенность планировки Саратова и Энгельса заключается в том, что они очень компактно и плотно застроены, плюс частная застройка - все это осложняет новое строительство на уже освоенных территориях и соблюдение необходимого радиуса доступности до школы или детского сада. Надеюсь, что новые правила должны поправить ситуацию.

Приветствую и изменения в части транспортной доступности соцобъектов при комплексном развитии территорий. По моему мнению, эти изменения должны помочь реализации на территории региона новых проектов, как государственных, так и частных.

Думаю, что эти изменения, связанные приведением в соответствие региональных нормативов с федеральными, логичны и самое главное, что они учитывают интересы граждан», заявила Марина Мельниченко.