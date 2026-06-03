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НовостиОбщество3 июня 2026 12:49

6 июня в Парке покорителей космоса отметят день рождения Пушкина и День русского языка

Источник:kp.ru

6 июня в 13.00 в Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина состоится мероприятие, приуроченное ко дню рождения А.С.Пушкина «Сказок Пушкина – Великое творенье!».

Для юных жителей пройдет лекция «Космос в стихах» - о том, какие пушкинские строки знали наизусть первые космонавты.

Ребята смогут проверить свои знания и смекалку в ходе викторины. Участникам предстоит вспомнить сказочные предметы и персонажей, известные цитаты и волшебные слова.

Все желающие станут участниками мастер-класса и создать «Портрет А.С.Пушкина» в технике аппликации.

Самых активных ждут Гагаринские игры с котом учёным на ловкость, смекалку и умение работать в команде, ведь без этих качеств ни один космонавт не обходится.

По информации организаторов