В Областной клинической больнице отремонтировали реабилитационное отделение

В Саратовской области продолжают модернизировать помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очередной этап — капитальный ремонт профильного отделения реабилитации в Областной клинической больнице. Средства выделили из регионального бюджета. Здесь проходят лечение жители со всей области. Что изменилось: полностью переоборудованы кабинеты физиотерапии и лечебной гимнастики, закуплены специальные тренажёры и устройства для оценки состояния вестибулярного аппарата, опорно-двигательной и нервной систем.

Также в отделении отремонтировали все помещения, а для удобства пациентов с ограниченными возможностями здоровья расширили дверные проёмы. Квалифицированную помощь в обновлённом отделении с начала года уже получили 283 пациента. Для каждого в рамках индивидуальной программы организованы специальные занятия с нейропсихологом, логопедом, неврологом и другими специалистами.

Реабилитация — важнейшее направление в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Модернизация Областной клинической больницы продолжается уже несколько лет. Обновление реабилитационного отделения — очередной шаг к тому, чтобы медицинская помощь в регионе стала ещё более качественной и доступной. Работа по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения будет продолжена.