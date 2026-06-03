В Саратовской области укладывают слои износа на трассах

С начала года на дорогах регионального значения текущий ремонт выполнен на площади 228 тысяч квадратных метров. В активной фазе работ лидируют дорожники Духовницкого района, которые привели в порядок почти 16 тысяч кв. м. На втором месте — Пугачевский район (13,8 тыс. кв. м) и Перелюбский район (13,4 тыс. кв. м). Ивантеевские дорожники отремонтировали 12,8 тыс. кв. м, дергачевские — 12,6 тыс. кв. м.

Также в рамках содержания дорог выполняются работы по устройству слоев износа. Они поддерживают основание дороги в нормативном состоянии и препятствуют дальнейшему разрушению. На такой вид работ действует гарантия — два года: если появятся дефекты, подрядчик устранит их за свой счет.

На сегодняшний день слои износа уложены на участках общей протяженностью более 9 км: автоподъезд к селу Пограничное (2 км), автоподъезд к селу Большая Чечуйка (1 км) в Новобурасском районе, участок автодороги «Каменка – Рязанка» (2 км) и автоподъезд к селу Студенка (1 км) в Турковском районе и другие.