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НовостиОбщество3 июня 2026 11:32

Роман Бусаргин определил стратегические приоритеты развития транспорта

Роман Бусаргин: автобусный парк обновят не менее чем на 600 машин
Источник:kp.ru
Фото: канал Романа Бусаргина

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин провёл расширенное совещание по развитию транспорта, определив стратегические приоритеты. Благодаря поддержке Вячеслава Володина продолжается модернизация электротранспорта: обновляются инфраструктура и подвижной состав. По каждому крупному городу разработают план развития общественного транспорта с исключением дублирующих маршрутов и низкой заполняемости.

Будет усилена стабильность муниципальных транспортных предприятий, финансовые модели которых должны стать надёжными. Продолжится обновление автобусного парка: благодаря переводу маршрутов на брутто-контракты и мерам господдержки в ближайшие годы закупят не менее 600 новых автобусов. Цифровые системы (отслеживание движения, современные платежи, пересадочные тарифы) будут дорабатываться.

Отдельное внимание — кадрам. Нужно обеспечить подготовку водителей, механиков и диспетчеров на системной основе через целевое обучение. Перед минобразованием поставлена задача открыть новые направления подготовки.