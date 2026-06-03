Роман Бусаргин определил стратегические приоритеты развития транспорта

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин провёл расширенное совещание по развитию транспорта, определив стратегические приоритеты. Благодаря поддержке Вячеслава Володина продолжается модернизация электротранспорта: обновляются инфраструктура и подвижной состав. По каждому крупному городу разработают план развития общественного транспорта с исключением дублирующих маршрутов и низкой заполняемости.

Будет усилена стабильность муниципальных транспортных предприятий, финансовые модели которых должны стать надёжными. Продолжится обновление автобусного парка: благодаря переводу маршрутов на брутто-контракты и мерам господдержки в ближайшие годы закупят не менее 600 новых автобусов. Цифровые системы (отслеживание движения, современные платежи, пересадочные тарифы) будут дорабатываться.

Отдельное внимание — кадрам. Нужно обеспечить подготовку водителей, механиков и диспетчеров на системной основе через целевое обучение. Перед минобразованием поставлена задача открыть новые направления подготовки.