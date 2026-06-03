На региональных дорогах отремонтировали 228 тысяч квадратных метров

Текущий ремонт на региональных дорогах Саратовской области вошёл в активную фазу. По итогам мая лидируют дорожники Духовницкого района, которые привели в порядок почти 16 тысяч квадратных метров дорог. На втором месте — Пугачевский район (13,8 тыс. кв. м), на третьем — Перелюбский (13,4 тыс. кв. м). Совсем немного уступают лидерам Ивантеевские (12,8 тыс. кв. м) и Дергачевские (12,6 тыс. кв. м) дорожники. Всего с начала года специалисты выполнили работы на 228 тысячах квадратных метров дорог регионального значения.

Параллельно в рамках содержания дорог идут работы по устройству слоёв износа. Дорожная одежда состоит из нескольких слоёв, каждый из которых выполняет определённые функции. Устройство слоёв износа позволяет поддерживать основание дороги в нормативном состоянии и предотвращает дальнейшее разрушение. На этот вид работ действует двухлетняя гарантия: если за это время появятся дефекты, подрядчик устранит их за свой счёт.

На сегодняшний день слои износа уложены на региональных дорогах на протяжении более 9 километров. Это участки автоподъезда к селу Пограничное (2 км), к селу Большая Чечуйка (1 км) в Новобурасском районе, участок дороги «Каменка – Рязанка» (2 км) и подъезд к селу Студенка (1 км) в Турковском районе, а также другие объекты. Работы продолжаются. Подписывайтесь на новости министерства дорожного хозяйства.