10 тысяч саратовцев увидели выставку о Росгвардии

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Более 10 тысяч саратовцев посетили мультимедийную выставку «Росгвардия. История и современность». Экспозиция работала 100 дней в историческом парке «Россия — Моя история». Проект приурочили к 10-летию ведомства и 215-летию войск правопорядка. 10 залов, более 200 электронных страниц, архивные документы, личные коллекции, «ожившие портреты» и дополненная реальность.

Для гостей провели 90 тематических экскурсий с участием ветеранов, курсантов и действующих офицеров. Публикации о выставке в соцсетях набрали более 20 тысяч просмотров. «Проект вызвал большой интерес, особенно у молодёжи. Современные технологии позволили глубже понять роль Росгвардии в обеспечении безопасности», — отметил замминистра Тимофей Лещенко.

Символичным финалом стала передача исторических реликвий. Ветеран спецподразделения Виктор Фитисов передал ценные артефакты действующим офицерам Росгвардии. Экспозиция остаётся открытой для дополнений — новые материалы могут передать как ветераны, так и сотрудники ведомства.