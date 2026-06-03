Крылатое выражение «Стоит как чугунный мост» родилось в Петровске

Жители Петровска не сомневаются, что крылатое выражение «Стоит как чугунный мост» разлетелось по России именно из их родного города. По местной легенде, фраза имеет прямое отношение к железному мосту через реку Медведицу, который в далёком 1901 году соединил две части города. Ранее части города соединял деревянный мост, но он рухнул. В это время через Петровск проезжала торговая экспедиция, перевозившая железный мост в Пензу. Сопровождающие остановились в городе, а в трактире у них с местными купцами родилась мысль о купле-продаже половины этого моста.

По одной из версий, инициатива исходила от гостей. Позже выяснилось, что петровские купцы заплатили за мост втридорога. Переплата была настолько значительной, что с тех пор о слишком дорогих вещах стали говорить «стоит как чугунный мост» (слово «чугунный» добавили для благозвучия). С 1998 года мост не используется по прямому назначению. Он признан памятником промышленной архитектуры начала XX века.

В настоящее время мост отреставрирован, используется как пешеходная зона и место для атмосферных фотосессий. Именно так его демонстрируют сотрудники ОМВД России по Петровскому району, поддержавшие онлайн-акцию «Моя полиция – моя Россия».