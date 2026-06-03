В Саратове завершено расследование дела о мошенничестве на 3 млн рублей

В Саратове полицейские завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой. Установлено, что трое организаторов (две родные сестры из Уфы и житель Пятигорска) зарегистрировали в России 6 ООО. Их сотрудники работали по единой схеме: обещали клиентам стопроцентное получение кредита независимо от отрицательной кредитной истории. За услуги брали от 10 до 200 тысяч рублей, хотя заведомо не могли повлиять на решение банков.

Участники группы (пятеро саратовцев) работали «консультантами» и «кредитными специалистами». Они имитировали бурную деятельность, убеждали клиентов в скором успехе, направляли их в банки, инсценировали разговоры с сотрудниками. Когда же люди не получали кредит и требовали деньги назад, мошенники отказывали, ссылаясь на договор: мол, услуги оказаны, а банк отказал по объективным причинам. Также злоумышленники убеждали жертв, что обращаться в полицию бесполезно.

Противоправную деятельность пресекли оперативники УЭБиПК УМВД России по г. Саратову. В ходе расследования установлен 81 потерпевший. Материальный ущерб превысил 3 миллиона рублей. Расследование в отношении восьмерых участников завершено, уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд. Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция напоминает: не верьте гарантиям при получении кредитов — реальное решение принимает только банк. Будьте бдительны и проверяйте информацию.