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НовостиОбщество3 июня 2026 10:15

Житель Саратова оштрафован на 15 тысяч рублей за комментарии в мессенджере

Полиция нашла унижающие национальное достоинство посты в интернете
Источник:kp.ru

Сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области в ходе мониторинга интернета в одном из пабликов обнаружены комментарии, содержащие признаки унижения человеческого достоинства по признаку национальности. Автором оказался 31-летний житель Саратова.

На основании собранных материалов в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ. Волжский районный суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Размещённые комментарии удалены. Полиция напоминает, что за разжигание ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности предусмотрена административная и уголовная ответственность. Будьте бдительны и уважайте права других людей.