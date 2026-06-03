Житель Энгельса задержан за попытку сбыта мефедрона и героина

В Ленинском районе Саратова сотрудники патрульно-постовой службы задержали 36-летнего жителя Энгельса, который вёл себя агрессивно.

При задержании мужчина выбросил свёрток. Экспертиза показала, что внутри находился мефедрон массой 1,41 грамма. Позже оперативники обнаружили три тайниковые закладки с наркотическим средством, в состав которого входит героин, общей массой 0,51 грамма.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Мужчина отправлен под домашний арест.