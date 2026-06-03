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НовостиОбщество3 июня 2026 10:13

Саратовские полицейские устроили праздник для детей сотрудников

В Саратове полицейские поздравили детей с 1 июня показательными выступлениями
Источник:kp.ru
Фото: МВД 64

Фото: МВД 64

В Международный день защиты детей саратовские полицейские устроили праздник для семей сотрудников, приуроченный также ко Дню образования российской полиции (5 июня). Дети смогли окунуться в профессию: рассматривали служебный автотранспорт, примеряли бронежилеты, сидели за рулем патрульных машин. Кинолог выступил с четвероногим напарником, а эксперт-криминалист научил ребят собирать отпечатки пальцев. Особый восторг вызвало кормление служебных лошадей.

Для детей работали аниматоры, творческие зоны с бисероплетением и оригами, а также «Лаборатория безопасности», где учили маневрировать на велосипедах. Завершился день детским киносеансом с мороженым и воздушными шарами.

Мероприятие стало важным шагом в профориентации и патриотическом воспитании, укрепив связь между семьями сотрудников и их ответственной службой.