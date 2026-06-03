Полицейская команда «Шериф» выиграла Кубок ректора СГЮА по футболу

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Полицейская команда «Шериф» стала безоговорочным победителем ежегодного турнира по мини-футболу «Кубок ректора СГЮА». Этот триумф особенно значим: в прошлом сезоне команда остановилась в шаге от золота, завоевав второе место. Масштабные соревнования стартовали ещё в сентябре 2025 года и объединили 16 команд из различных ведомств и организаций региона. На поле боролись студенты и преподаватели Саратовской государственной юридической академии, а также представители Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, УФСИН, адвокатуры и других учреждений.

Под руководством начальника управления по работе с личным составом областного главка полковника полиции Сергея Клименко «Шериф» продемонстрировал выдающуюся игру. Команда прошла весь турнирный путь без единого поражения и потери очков. Кульминацией стало финальное противостояние, где сам Сергей Клименко забил три решающих гола, чем не только обеспечил победу своей команде, но и наглядно показал молодым спортсменам, что здоровый образ жизни, целеустремленность и воля к победе — залог успеха.

Этот сезон стал ярким подтверждением спортивного мастерства и командного духа сотрудников полиции. В следующем сезоне команда «Шериф» полна решимости продолжить победную серию и готовится достойно отметить 10-летний юбилей основания клуба. Поздравляем коллег с заслуженной победой