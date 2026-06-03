Сотрудницы полиции из Базарного Карабулака показали «Олений родник»

Фото: МВД 64

МО МВД России «Базарно-Карабулакский» принял участие в онлайн-акции «Моя полиция – моя Россия». Две сотрудницы полиции рассказали о малой родине и показали, как объединяет родной край представителей разных национальностей. Героини видео — татарская девушка и русская поселянка — символизируют взаимопонимание и уважение к чужой вере и обычаям.

В ролике показан родник «Брында» (или «Олений родник») — природная и историческая достопримечательность Базарного Карабулака. Название «Брында» имеет диалектное происхождение, возможно, восходящее к языкам коренного населения (тюркским или мордовским диалектам). На этом месте издавна жили представители разных народов.

Акция приурочена к Году народов России. Встреча у родника татарской девушки и русской поселянки — это норма жизни, где взаимопонимание и уважение превыше всего.