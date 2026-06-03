Обучающиеся «Фосагро-школы» получили первую профессию

Фото: Минобразования Саратовской области

В Поволжском колледже продолжается реализация проекта «Первая профессия» для школьников. Проект стал возможен благодаря поддержке благотворительного фонда акционерного общества «Апатит». Обучающиеся «Фосагро-школы» №25 города Балаково успешно освоили рабочую профессию «Аппаратчик осаждения».

Обучение проходило в интенсивном формате, сочетающем теоретические лекции и практические занятия. Школьники смогли погрузиться в специфику химического производства и подготовиться к будущей карьере в высокотехнологичной отрасли. Итогом обучения стал квалификационный экзамен, который обучающиеся сдали накануне Дня химика.

На торжественной церемонии вручения свидетельств о получении профессии к собравшимся обратились директор колледжа Дмитрий Дмитриев и директор школы №25 Елена Теплова. По словам представителя родительского сообщества, это не просто возможность посмотреть на работу специалиста, а реальный шанс получить документ, подтверждающий компетенцию, и в дальнейшем стать квалифицированным специалистом.

В следующем учебном году колледж планирует запуск новых направлений проекта «Первая профессия».