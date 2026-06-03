Завершился весенний паводок на Саратовской ГЭС

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Саратовская ГЭС, являющаяся филиалом ПАО «РусГидро», успешно завершила активную стадию половодья 2026 года. В настоящее время все водосбросные сооружения закрыты, и станция перешла к летне-осеннему режиму межени. Этот период характеризуется стабильной эксплуатацией, при которой вода проходит через турбины электростанции.

Период интенсивного сброса воды через открытые водосливы считается активной фазой половодья. В 2026 году этот этап продолжался 45 дней, начиная с 15 апреля и заканчивая 29 мая. Пиковая нагрузка паводка пришлась на 22 апреля, когда общий объем воды, пропущенной через гидротехнические сооружения, достиг 27,5 тысяч кубометров в секунду. Наивысший уровень воды в нижнем бьефе был зафиксирован 24 апреля и составил 20,95 метра.

Половодье представляет собой один из наиболее ответственных и требовательных этапов в функционировании любой гидроэлектростанции. В это время наблюдается повышенная нагрузка на гидротехнические конструкции, техническое оснащение и работающий персонал. Безопасность окружающего населения, целостность инфраструктуры и стабильность работы самой станции непосредственно зависят от слаженной работы энергетиков. Половодье 2026 года было преодолено без инцидентов и внештатных ситуаций, в полном соответствии с директивами Федерального агентства водных ресурсов.

На данный момент Саратовская ГЭС функционирует в нормальном режиме, поддерживая уровень воды в верхнем бьефе (в районе плотины) в интервале от 27,5 до 28,2 метра.