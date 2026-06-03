Саратовская область лидирует в ПФО по доступности цен на ряд продуктов

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Саратовская область занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа по доступности цен на хлеб, основные виды круп, мясо, рыбу и плодоовощную продукцию.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, в регионе сохраняются самые низкие в ПФО цены на хлеб и хлебобулочные изделия, говядину и баранину, гречку, рис, пшено, замороженную рыбу и яблоки.

Кроме того, область входит в пятерку регионов округа с минимальной стоимостью капусты, моркови и маргарина.

В министерстве также отмечают высокий уровень самообеспеченности региона основными продуктами питания. Производство хлеба почти втрое превышает внутреннюю потребность, сахара — в 4,5 раза. Самообеспеченность овощами и бахчевыми культурами составляет 127%, яйцом — 203%, а растительным маслом — более чем в 15 раз выше потребности жителей области.

Купить продукцию местных производителей без дополнительных торговых наценок саратовцы могут на ярмарках выходного дня, которые проходят по субботам во всех муниципалитетах региона.

В министерстве сельского хозяйства региона подчеркнули, что при взаимодействии регионального правительства и местных аграриев делается все возможное, чтобы выращиваемая в области продукция наращивала объемы и тем самым вносила вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.