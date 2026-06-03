Саратовцам рассказали, когда нужно согласование на перепланировку квартиры

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Планируя ремонтные работы, крайне важно разобраться, какие именно модификации жилого пространства подпадают под определение перепланировки и требуют получения официального разрешения.

Согласно действующему Жилищному кодексу, переустройство помещения определяется как изменение его конфигурации, включая перемещение или ликвидацию стен, создание новых зон или изменение существующих, даже если это не затрагивает общие габариты.

Перечень работ, подлежащих согласованию:

В ходе проведения ремонтных мероприятий могут возникнуть разногласия с соседями или вашей управляющей компанией (УК). Для урегулирования подобных ситуаций будет полезно мобильное приложение «Госуслуги Дом», которое позволит наладить диалог через официальный домовой чат, поддерживая связь с жильцами и представителями УК.

Загрузить «Госуслуги Дом»: https://www.gosuslugi.ru/landing/mp_dom