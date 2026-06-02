Ветеринары вылечили щенка Тяпу от аллергии на корм

Фото: Краснопартизанская райСББЖ

Саратовские ветеринары спасли трёхмесячного джек-рассел-терьера по кличке Тяпа от мучительного зуда. Щенка привели на приём в Краснопартизанский район. У него были покраснения, шелушение и зуд на морде и лапах. Врачи поставили предварительный диагноз «аллергический дерматит» — реакция на компоненты корма.

Для диагностики назначили исключающую диету. Когда состояние улучшится, в рацион начнут добавлять новые ингредиенты и отслеживать реакцию. Также выписали препараты, которые снимают зуд. Владельцу рекомендовали еженедельно показывать щенка ветеринару.

Тяпе повезло: хозяева вовремя обратились за помощью. Специалисты напоминают: джек-рассел-терьеры — активные и умные собаки. Им нужны игры и нагрузки, иначе они становятся непослушными. А ещё — внимательный уход. И не только за шерстью, но и за питанием.