В Лысых Горах прошли пожарно-тактические учения в ФОКе «Олимп»

Фото: МЧС Саратовской области

В посёлке Лысые Горы Саратовской области прошли плановые пожарно-тактические учения. По легенде, чрезвычайная ситуация произошла в местном физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» на улице Парковой.

Причиной условного возгорания стало короткое замыкание в сауне на первом этаже. Огонь быстро распространился на соседние помещения. На место вызова по повышенному номеру прибыли два пожарных расчёта.

В ходе тренировки спасатели оперативно эвакуировали двух работников объекта, которые по сценарию оказались в зоне задымления. С помощью специального спасательного устройства мужчин вывели на свежий воздух. Также была отработана слаженность действий пожарных подразделений и взаимодействие с администрацией ФОКа. Все задачи, поставленные перед участниками учений, были выполнены в полном объёме.