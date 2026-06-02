Саратовца заочно осудили за вовлечение граждан в экстремистскую организацию

Собранные следственным отделом по Саратову доказательства признаны судом достаточными для заочного осуждения 42-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 1.1 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка и участие в деятельности экстремистской организации). Установлено, что с августа 2021 по май 2023 года он размещал в интернете видеоролики с пропагандой запрещённой организации, доступные неограниченному кругу лиц.

По ходатайству следователя суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил фигуранта в межгосударственный розыск. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУ МВД России по региону.

Приговором суда мужчине заочно назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу. Розыск осуждённого продолжается.