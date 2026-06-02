В Саратове ищут 83-летнюю пенсионерку, которая не ориентируется в пространстве.

Фото: ЛизаАлерт

В Саратове вечером 2 июня начались поиски 83-летней Нины Вороновой (Кораблиной). Пенсионерка перестала выходить на связь с близкими. Она не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, карие глаза, черные окрашенные волосы. На момент исчезновения была одета в светло-серый плащ, черные брюки и темно-синие туфли.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нины Вороновой, просят немедленно сообщить по телефонам 102, 112 или на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52. Любая информация может помочь в поисках.