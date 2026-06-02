В Саратове возбудили дела в отношении сотрудников Ростехнадзора

В Саратове возбуждены три уголовных дела в отношении сотрудников Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. В зависимости от роли каждого они подозреваются в получении взятки в значительном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору, а также в мелком взяточничестве (ч. 2, п. «а» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По версии следствия, в апреле, июле и августе 2025 года чиновники, действуя самостоятельно и через посредника, получили от местных жителей (действовавших в интересах коммерческих организаций) взятки за регистрацию специализированной техники, выдачу лицензии на её эксплуатацию и за неотражение выявленных нарушений в акте. Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Действиям взяткодателей и посредника также будет дана правовая оценка.