В пяти районах Саратовской области заменят 10,5 км сетей водоснабжения

В пяти районах Саратовской области — Александрово-Гайском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Ртищевском и Турковском — планируют заменить 10,5 км сетей, 19 колодцев, насосное оборудование и водонапорные башни. Из регионального бюджета выделили 30 млн рублей. Работы уже ведутся в четырех муниципалитетах: Александрово-Гайском, Балтайском и Ртищевском.

Власти регулярно принимают решения по развитию сел, уделяя особое внимание модернизации ЖКХ. Во многих населенных пунктах коммуникации не реконструировались десятилетиями, что сказывается на качестве водоснабжения. В каждом районе созданы комиссии для контроля процессов.

Обеспечение сдачи объектов в срок — задача местной власти.