Саратовская область стала лидером в ПФО по доступности хлеба и мяса

Саратовская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по доступности цен на хлеб, крупы, мясо, рыбу и овощи.

Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Марат Алимбеков. В регионе фиксируются самые низкие в ПФО цены на хлеб и хлебобулочные изделия, говядину, баранину, гречку, рис, пшено, замороженную рыбу и яблоки. Кроме того, область входит в пятёрку регионов округа с минимальной стоимостью капусты, моркови и маргарина. Эти данные основаны на мониторинге обращений жителей через систему «Инцидент Менеджмент».

Уровень самообеспеченности региона основными продуктами существенно превышает потребности. Обеспеченность хлебом собственного производства выше почти в 3 раза, сахаром — в 4,5 раза, растительным маслом — в 15,8 раза. Овощами и бахчевыми регион обеспечивает себя на 127%, яйцом — на 203%. Это говорит о продовольственной безопасности и устойчивости областного агропромышленного комплекса.