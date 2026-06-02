Бастрыкин поручил доложить о ДТП с ребенком на электросамокате в Саратове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о травмировании малолетнего ребенка в Саратове. В мае текущего года водитель электросамоката сбил ребенка в пешеходной зоне. Пострадавший был госпитализирован. В СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ход расследования находится на контроле главы СК России.