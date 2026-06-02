Житель Саратова заочно осуждён за вовлечение граждан в экстремистскую организацию

Собранные следственным отделом по Саратову доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочного приговора 42-летнему местному жителю. Он признан виновным по части 1.1 и части 2 статьи 282.2 УК РФ (склонение, вербовка и вовлечение в деятельность экстремистской организации, а также участие в ней).

Следствие и суд установили, что в период с августа 2021 по май 2023 года осуждённый, являясь участником организации, деятельность которой запрещена в России, размещал в интернете видеоролики с пропагандой и призывами к вступлению в её ряды. Доступ к видео имел неограниченный круг лиц.

По ходатайству следователя суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу и объявил в межгосударственный розыск. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональными управлениями ФСБ и МВД России. Суд заочно приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.