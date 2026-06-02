Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 16:10

В области возбудили дело о невыплате зарплаты на 300 тысяч

Руководство фирмы не платило сотруднику более двух месяцев
Источник:kp.ru

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. С октября по декабрь 2025 года руководство компании по производству гофрированной бумаги и картона не платило одному из сотрудников. Задолженность превысила 300 тысяч рублей — деньги не отдавали более двух месяцев.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев). Материалы предоставила прокуратура Энгельса. Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства и принимают меры, чтобы погасить долг перед работником.

Следственное управление напоминает работодателям: за полную невыплату заработной платы грозит уголовная ответственность. Деньги сотрудника — не актив для экономии, а обязательство, нарушение которого может обернуться реальным сроком.