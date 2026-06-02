Школьницы из Вольска победили во всероссийской премии «Разговоры о важном»

Подведены итоги четвёртого сезона проекта «Разговоры о важном». Торжественная церемония награждения победителей II Всероссийской премии прошла в Москве в рамках V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых». В этом году в рамках премии учреждена новая номинация «Лучший видеоанонс от обучающихся». Заявки подали свыше двух тысяч российских школьников и студентов.

Победителями стали сёстры Варвара и Елена Васильевы из города Вольска Саратовской области. Школьницы представили видеоанонс к занятию, посвящённому Дню Земли. В своём ролике они использовали короткий мультфильм на тему экологии. Награду победительницам вручили генеральный директор медиахолдинга «МАЕР» Константин Майор и руководитель проектного офиса «Разговоры о важном» Анастасия Никулина.

«Для нас "Разговоры о важном" — это когда детям рассказывают важные вещи простым языком. Мы живём в небольшом городе Вольске, но наш ролик всё равно заметили. Главное — пробовать и верить в себя», — поделилась впечатлениями Варвара Васильева.