В Саратовской области пройдёт конкурс профмастерства в сфере молодёжной политики

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области планируют провести конкурс профессионального мастерства в сфере молодёжной политики. В центре «Молодёжь Плюс» состоялось заседание рабочей группы по разработке положения о новом конкурсе. В состав группы вошли члены Общественного совета при комитете молодёжной политики, участники всероссийского конкурса «Время молодых», представители академического сообщества, а также молодёжных организаций и объединений.

Участники обсудили опыт других регионов по проведению подобных конкурсов, а также проанализировали механизмы проведения, категории участников, номинации и критерии оценки федерального конкурса профессионального мастерства. Особое внимание уделили адаптации лучших практик к условиям Саратовской области.

«По итогам встречи мы приступаем к разработке нормативной базы. При создании региональной версии будем опираться на федеральные стандарты, учитывая при этом специфику Саратовской области», — рассказала председатель Общественного совета по молодёжной политике Анастасия Шевченко-Севостьянова. Планируется, что первый конкурсный отбор пройдёт уже в этом году. Это позволит выявить лучших специалистов и повысить престиж профессии в сфере молодёжной политики.