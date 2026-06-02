Саратов
НовостиОбщество2 июня 2026 16:07

Первая группа из 100 саратовских детей отправилась к Чёрному морю

Ребята из льготных категорий и семей участников СВО проведут три недели в лагере
Фото: МинИнформ 64 Z

С железнодорожного вокзала Саратова на отдых отправилась первая группа из 100 детей льготных категорий, включая ребят из семей участников СВО. Они проведут три недели в детском оздоровительном лагере Краснодарского края. Для них подготовили спортивные и творческие программы, активный отдых, море и солнце.

Организаторы уверены, что поездка пойдёт детям на пользу: они хорошо отдохнут, наберутся сил, найдут новых друзей и вернутся домой с яркими впечатлениями. Летняя оздоровительная кампания проходит в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов».

Глава города Игорь Молчанов пожелал ребятам хорошего отдыха и отметил важность таких поездок для поддержки семей и укрепления здоровья детей. Впереди — новые группы и новые поездки к морю.