Первая группа из 100 саратовских детей отправилась к Чёрному морю

С железнодорожного вокзала Саратова на отдых отправилась первая группа из 100 детей льготных категорий, включая ребят из семей участников СВО. Они проведут три недели в детском оздоровительном лагере Краснодарского края. Для них подготовили спортивные и творческие программы, активный отдых, море и солнце.

Организаторы уверены, что поездка пойдёт детям на пользу: они хорошо отдохнут, наберутся сил, найдут новых друзей и вернутся домой с яркими впечатлениями. Летняя оздоровительная кампания проходит в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования «Город Саратов».

Глава города Игорь Молчанов пожелал ребятам хорошего отдыха и отметил важность таких поездок для поддержки семей и укрепления здоровья детей. Впереди — новые группы и новые поездки к морю.