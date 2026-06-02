Детский фестиваль «Летний вызов» объединил юных атлетов Саратова

В минувшие выходные на площадке у ФОК «Звёздный» прошёл городской фестиваль по функциональному многоборью «Летний вызов», посвящённый Дню защиты детей.

Юные атлеты соревновались в силе, ловкости и командном духе — преодолевали препятствия, выполняли упражнения с собственным весом и демонстрировали отличную физическую подготовку.

Фестиваль стал настоящим спортивным праздником для юных участников и зрителей. Организаторы отметили высокий уровень подготовки детей и их стремление к здоровому образу жизни.