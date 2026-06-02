В Саратове из-за ремонта сетей ограничат воду в четырех районах

Холодное водоснабжение ограничат в Саратове в ночь со 2 на 3 июня в Заводском, Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах. Ремонт на сетях планируют завершить к 11 утра 4 июня. Глава города поставил задачу организовать подвоз воды к социальным и образовательным учреждениям, включая пункты сдачи ЕГЭ. Больницы будут работать в штатном режиме.

После завершения ремонта вода не начнет поступать сразу — чтобы избежать гидроударов, систему заполнят постепенно. Полное восстановление водоснабжения ожидается 5 июня. За организацию работ отвечают первый зам Максим Сиденко и руководитель «Саратовводоканала» Павел Зайцев.

Власти просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и следить за официальными новостями о ходе ремонта.