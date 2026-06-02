80 детей с ограничениями по здоровью увидели «Приключения Незнайки»

В Городском доме культуры национального творчества прошёл яркий театрализованный праздник для 80 детей с ограничениями по здоровью и их родителей. Мероприятие организовали в субботу, чтобы семьи могли провести выходной день вместе и увлекательно. Ребята с живым интересом посмотрели спектакль «Приключения Незнайки и его друзей» по классической повести Николая Носова.

После представления юных зрителей ждал приятный сюрприз — мягкие игрушки. Праздник подарил детям радость, положительные эмоции и возможность окунуться в мир любимых литературных героев. Атмосфера в зале была тёплой и дружеской.

Родители тоже не скучали за просмотром. Ведь добрая и поучительная сказка о Незнайке и его друзьях известна людям всех поколений и уже много лет остаётся классикой отечественной детской литературы. Такой совместный досуг помогает укреплять семейные ценности и дарит незабываемые впечатления.