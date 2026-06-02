Почетный гражданин Гагаринского района Айслу Еремина отмечает день рождения

Почетный гражданин Гагаринского района Еремина Айслу Зайкуновна отмечает день рождения 2 июня. Глава города Игорь Молчанов направил поздравление, отметив, что ее жизненный путь является ярким примером преданности делу, трудолюбия и служения родной земле. С юных лет она связала судьбу с сельским хозяйством и десятилетиями вносит вклад в развитие АПК региона.

Высокий профессионализм, глубокие знания и любовь к делу позволили ей добиться выдающихся результатов в промышленном садоводстве и виноградарстве. Возглавляемое хозяйство пользуется признанием, а продукция отмечена наградами международных агропромышленных выставок.

Особого уважения заслуживает общественная деятельность юбиляра, поддержка жителей и забота о родной земле. Игорь Молчанов пожелал Ереминой Айслу Зайкуновне крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов.